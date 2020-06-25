تعرف على طريقة التظلم للإعلان الـ12 قبل غلق الباب

أعلنت وزارة الإسكان اليوم، أنه سيتم غلق باب التظلم للمتقدمين في الإعلان الـ12 يوم الثلاثاء المقبل، لغير المنطبق عليهم الشروط.

وقالت مي عبد الحميد، إنه تقدم حتى الآن 2504 مواطنين بطلبات تظلم، من إجمالي 7862 مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط، وتم قبول 1848 طلب تظلم، وتعديل موقف أصحابها من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض 601 طلب تظلم بسبب عدم استيفاء أصحابها للمستندات المطلوبة منهم بشكل صحيح، موضحة أنه ما زال متاحا لهؤلاء العملاء إمكانية التظلم مرة أخرى حتى يوم الثلاثاء المقبل، لاستيفاء المستندات المطلوبة، لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو، كفرصة أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المُنطبق إلى المُنطبق، وعدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خاصة مخالفى الحد الأقصى والأدنى للدخل وكذلك للسن – المُعلن عنها سابقاً – مع إمكانية استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

أما عن طريقة التظلم فهي كالتالي:

سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إلكترونيًا – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذى يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.