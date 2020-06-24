الأوقاف: 1.5 مليون جنيه باكورة مشروع صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف، جمع 1.5 مليون جنيه، باكورة مشروع صكوك الأضاحي لعام 1441هـ / 2020م.

وجاءت محافظات بني سويف، الغربية، الإسكندرية، وكفر الشيخ، في مقدمة محافظات جمع الصكوك.

وحددت وزارة الأوقاف، عدة وسائل لشراء الصكوك، منها الاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر الواتسآب على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، ويصل مندوب الوزارة حتى باب المنزل.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).