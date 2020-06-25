الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لمدبولي.. أبرزها مد فترة تأسيس الشركات والمنشآت

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، 6 قرارات ، تضمن الأول بمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقا لقانون الاستثمار ، فيما تضمن القرارا الثاني بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية .

وتضمن القرار الثالث كيفية تنفذي المادة "111 " من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ،وجاء القرار الرابع بالموافقة على تنظيم وزارة السياحة والآثار ، وحمل القرار الخامس بالموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

واختتمت القرارات بتضم السيدة سامية حسين مساعد وزير التعاون الدولي إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لشبه جزيرة سيناء .

وجاءت القرارات هنــا