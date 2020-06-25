خبير: اختيار زيت المحرك يرجع لكتيب السيارة.. ولا يفضل نصائح الغير

زيت المحرك.. أحد أهم الاجزاء التي لابد من الاهتمام بصياناتها الدورية داخل مراكز الصيانة المتخصصة، بعد عدة عوامل تحدث، أهمها عدد الكيلو مترات، التي تتحركها السيارة، وترجع أهمية هذا المكون في مهمته، التي تحدث خلال العملية الديناميكية، أثناء تحرك السيارة من (تزيت محركات الإحتراق الداخلية، وتزيت الأجزاء المتحركة، وتنظيفها، ومنع حدوث تآكل)، بالإضافة إلى تحسبن الأداء وتبريد المحرك، والكثير من المهام التي يقوم بها.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أمير فارس، خبير السيارات، على أهمية زيت المحرك داخل العملية الديناميكية للسيارة، والاختيار الأنسب لزيت المحرك، يرجع إلى المعيار الموجود في كُتيب "كاتلوج" السيارة، والتي توصي به الشركة المصنعة، مشيرًا إلى الغلط الذي يقع فيه العديد من ملاك السيارات بسبب وضع رقم خلاف الرقم المكتوب في "كتيب السيارة" داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة غير المتخصصة.

وقال فارس "أن هناك اختلاف كبير بين الزيت المعدني والزيت التخليطي، حيث أن الزيت المعدني حبيباته مختلفة الخلوصات، وكثيرًا ما تكون كبيرة، منوهًا إلى خطورة الوضع في إختيار الزيت غير المناسب للمحرك في السيارات الجديدة التربو حيث انها أكثر حساسية، وأن الأفضل لها الزيوت التخليقية" .

وأوضح فارس خلال حديثه، أن الزيوت المعدنية تكون أصلح بكثير للسيارات القديمة، لما تتمتع به من حبيبات ذات خلوصات كبيرة ومختلفة، وبالتالي تستوعب حبيبات الزيت الكبيرة عكس المحركات الجديدة التي لن يصل الزيت إلى كل أجزائها فيها.

وأكد فارس إلى أنه من الضروري عمل الصيانات الدورية للموتور، خاصة تغيير الزيت في مواعيده المحددة من الشركة المصنعة، إلا أنه بعد الميعاد المحدد، وتخطى عدد الكيلومترات الخاص بالسيارة لتغير الزيت، ولم يحدث تآكل أو خلال كل صيانة 10 آلاف كم، يعطي نفس المقاس، ليس من الضروري تغيره.

وأوضح أن الحروف الموجوده على "جركن الزيت من الخارج" تمثل معطيات درجات الحرارة الخاصة بالزيت أقل أعلى درجة لتشغيل الموتور، ولزوجة الزيت داخل اجزاء المحرك.

وأشار إلى أن الزيت المستخدم في سيارات النقل يختلف عن زيوت محرك السيارات "الملاكي" السيدان، حيث أن محركات الديزل لها زيوت محرك خاصة، كما ان لمحركات البنزين زيوت معينة، إلا أن هناك بعض محركات الديزل الصغيرة التي يصلح معها زيت محرك البنزين.