"التاكسي الأبيض": قرارات إلغاء الحظر قبلة أمل.. والراكب سيشعر بالأمان

قال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إن قرار استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، هو قبلة أمل لجميع السائقين، مؤكدًا أن السائقين من أكثر الفئات التي عانت كثيرًا خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، أن السائقين مستعدين بكافة الاحتياطات والتعقيم اللازم لعودة الحياة مرة أخرى، مؤكدًا أن راكب التاكسي الأبيض سيشعر بالأمان بسبب الإجراءات الوقائية التي يتخذها سائقي التاكسي الأبيض.

وأشار رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إلى أن السائقين تحملوا الكثير خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حيث استمروا في دفع التأمينات والضرائب وكذلك رسوم التراخيص.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، عددًا من القرارات المهمة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من بعد غد السبت، منها إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل.