بورصة إسطنبول تواصل تراجعها في نهاية التعاملات

سجلت البورصة التركية تراجعًا عند إغلاق تعاملات، أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين أنقرة ودول المتوسط، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأغلق مؤشر بيست 100 عند 114.448.91 نقطة في بورصة إسطنبول بتراجع نسبته 0.25%. في حين انخفض المؤشر بمقدار 0.77 نقطة مقارنة بالإغلاق يومي الخميس والأحد الماضيين، وكان إجمالي حجم المعاملات 20.6 مليار ليرة.

وهبط المؤشر المصرفي بنسبة 2.62% في حين ارتفع مؤشر الشركات بنسبة 1.64%، ومن بين كل القطاعات الاقتصادية التي سجلت خسائر وتراجعات، حقق قطاع الإنشاءات زيادة طفيفة بواقع 2.97%، في حين كان قطاع الرياضة هو أكثر القطاعات تضررًا بواقع انخفاض 5.42%.

وقال الخبراء إن الأخطار العالمية في جميع القطاعات في تزايد بسبب كورونا المستجد، وأنه بداية من اليوم الخميس، سيتم إرفاق مؤشرات الأسعار المحلية والعالمية وكذلك الإنتاج الصناعي ومؤشرات التضخم العالمية في جداول البيانات.