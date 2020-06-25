التحقيقات في واقعة قتل "إيمان": المتهم "خنقها وواقعها عقب وفاتها"

"سحجات برقبتها.. وجرح بوجهها.. آثار شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام -الروب- وآثار لجلد في أظافر يد المجني عليها".. هكذا سجلت المعاينة ومناظرة الجثة، التى أجرتها النيابة العامة فى واقعة قتل الطالبة إيمان حسن -طالبة بالفرقة الثالثة بكلية دار علوم- داخل مسكنها فى قرية ميت عنتر بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على يد عامل يدعى -أحمد- 33 سنة، بالتحريض من زوجها.

وكشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم انقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تقابل مع زوج المجني عليها بعد ارتكاب الحادث.. وأعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته.

وأجرت النيابة العامة، معاينة تصويرية لمكان الجريمة، وأجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث، حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

وكشف المتهم عن جريمته التى استغرقت قرابة الـ15 دقيقة، أنه اتفق مع زوج الضحية على قتل المجنى عليها، حتى يتمكن الزوج من الزواج من فتاة أخرى.

وتابع المتهم قائلا: "أنا اخدت منه مفتاح الشقة.. وروحت على محل ملابس اشتريت نقاب.. لبست النقاب يوم الجريمة.. وروحت على الشقة.. فتح بهدوء الباب.. ودخلت كانت الضحية نايمة فى غرفة النوم.. دخلت بهدوء وروحت على حمام الشقة.. لقيت فيه روب الضحية.. أخدت منه الرباط واقتحمت غرفة النوم بتاعت ايمان - يقصد الزوجة الضحية- وخنقتها.. وبعد كده عاشرتها معاشرة الازواج وهربت.. وعرفت الزوج -يقصد المحرض والمتهم الثاني- بتفاصيل الجريمة".

صباح يوم الأربعاء الماضي، تلقى مركز شرطة طلخا بلاغا من صاحب محل ملابس يفيد بقتل زوجته داخل مسكنه بقرية ميت عنتر.

وبمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث، والعميد مصطفى كمال رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لطالبة تدعى "إيمان"، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، ملقاة في صالة الشقة ويبدو عليها آثار خنق حول الرقبة.

كما تبين أيضا وجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن الضحية حاولت الدفاع عن نفسها، وعُثر على آثار تعدي جنسي على جثة المجنى عليها.

بينما كانت القوات تواصل فحص مسرح الجريمة –حضر فريق من النيابة العامة– وبدأ في إجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة.

ناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، مطالبة بتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

بينما كانت النيابة تواصل معاينة مسرح الجريمة- ناقش فريق المباحث الذي يترأسه العقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد السادات رئيس المباحث، الزوج الذي أقر في بداية الأمر أنه عقب عودته من عمله فوجئ بالعثور على جثة زوجته.

سجلت القوات ما جاء على لسان الزوج، وبدأت في فحص ومناقشة أسرة الضحية ومعرفة عما إذا كان هناك خلافات بين الزوجين، وتبين أن الزوج كان يرغب في الزواج من أخرى، وهنا قرر رجال الأمن وضعه في دائرة الاشتباه.

استمر فريق البحث في فحص خط سير الزوج، وتبين أنه كان موجود في محل ملكه وقت ارتكاب الجريمة، بينما رصدت الكاميرات شخصا كان يرتدي نقابا، صعد إلى مسكن القتيلة وطرق الباب، وعندما فتحت فوجئت بدخوله الشقة بالقوة، ثم خرج بعد فترة.

جرى تحديد مواصفات المشبته به، وتبين أنه عامل في محل ملابس يمتلكه الزوج ويدعى "أحمد"، 33 سنة، وأنه مرتكب الواقعة بالاتفاق مع الزوج مقابل الحصول على مبلغ مالي.

جرى عرض ما توصلت إلى التحريات على النيابة العامة، التي أمرت بإلقاء القبض على الزوج والعامل.

وجاء في محضر الشرطة أن الزوج ويدعى "حسين.ا"،24 عاما، صاحب محل ملابس، اعترف باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته لرغبته الزواج بأخرى ورفض أسرته، وفي سبيل ذلك اتفق مع العامل على الذهاب إلى مسكن الزوجية وارتداء النقاب بدعوى طلب مساعدة مالية من المجني عليها، وبعدها يقتحم الشقة وينهي حياة المجني عليها ويتعدي عليها جنسيا.

وبمواجهته المتهم منفذ الجريمة، اعترف بارتكاب الواقعة ومعاشرة الضحية بعدما أنهى حياتها خنقا، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ باقي مخططه بإبلاغ المتهم الثاني لتنفيذ خطة التشهير بالقتيلة والادعاء بقتلها جزاءً لخيانتها، خوفا من حبسه، واتفق مع الزوج بأن يذهب الأخير إلى منزله ويبلغ الشرطة بعثوره على جثتها.

عقب تسجيل الاعترافات، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وقررت حبس المتهمين.