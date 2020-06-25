برلمانية: اقترحت منح طلاب الثانوية العامة 5% لدعمهم نفسيا

أكدت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أهمية رفع الحالة المعنوية لطلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون ثانى امتحانات هذة الشهادة اليوم الخميس، فى ضوء جائحة فيروس كورونا.

وأضافت "خضر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا العام هو عام شديد الصعوبة، على جميع طلبة الشهادات، وهو ما يتطلب البحث عن آليات واقتراحات، لدعمهم نفسيا، هم وأبائهم.

ولفتت إلى أن المقترح البرلماني، الذى تقدمت به، يتضمن منح طلاب الثانوية العامة 5% كحافز إيجابى، تضاف إلى المجموع التراكمى، وذلك لمساعدتهم نفسيا على أداء الامتحانات بشكل هادىء.

وطالبت "خضر"، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بتبنى مقترحها لمساعدة طلاب الثانوية العامة، فى أداء امتحاناتهم.

وكانت النائبة إيمان خضر عضو مجلس النواب، تقدمت بمقترح برلمانى لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، يتضمن منح طلاب الثانوية العامة 5%، درجات على المجموع، تقديرًا لظروفهم الاستثنائية التي مروَا بها، سيكون بمثابة حافز لهم على التحصيل العلمي، وأخذًا بالاعتبار بأي ظروف مرضية آلمت بهم أو آلمت أحد والديهم وأثرت عليهم بالسلب.

وأشارت إلى أن مصر سبق وأن منحت طلاب الثانوية العامة درجات على المجموع الكلي، ففي شمال سيناء، يتم منح طلبة الثانوية العامة 2% على المجموع، نتيجة للظروف التي تعيشها فيها سيناء، كما أن في أعوام 1967، و1973، 1992، تم منح طلاب الثانوية العامة 3% على المجموع، تعويضًا على الضرر الذي أصابهم.