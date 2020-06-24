"تعليم جنوب سيناء" يعقد اجتماعا للاستعداد امتحانات الثانوية العامة غدا

عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور مديري الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لضبط جودة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من الوزارة، ونقل أهم الملاحظات التي جرى رصدها بمعرفة غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

واستعرض وكيل الوزارة في بداية الاجتماع، أهم الملاحظات التي رصدتها غرفة عمليات الوزارة، وأشاد بالجهود المبذولة خلال اليوم الأول في الامتحانات.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع، هو السعي لتحقيق امتحانات منضبطة وآمنة وتراعي تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع ضمان إجراءات الحماية والوقاية للطلاب، والمشاركين بأعمال الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بالجنة في الساعة السابعة والنصف صباحًا، لإتباع كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع تواجد المعاونين والعضو القانوني ، وعاملين لمتابعة الطلاب أثناء إجراءات التعقيم، لكون هذه الاجراءات مسؤولية لكل من رئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقب.

وأضاف أنه جرى استحداث مهمة " ضبط جودة الكتروني " بالتواجد من الساعة 7.30صباحًا و حتى 9.30 صباحًا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية بلجنة السير وإرسالها إلى لجنة الإدارة التابع لها.

كما جرى تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية، وإعداد تقرير يومي مفصل وإرساله إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية، ليرسل إلى المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة.

و طالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالتزام بالمواعيد الرسمية لبدء الامتحان، وتوفير الهدوء، وحسن التعامل مع الطلاب بأسلوب راق ولائق، وتحرير محضر في حالة اشتباه إصابة طالب بفيروس " كورونا " وإثبات حالة للطالب وفق تقرير طبي ممهور بخاتم الشعار لحفظ حق الطالب .