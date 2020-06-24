تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات الملاحظين بجنوب سيناء

تستعد جميع الإدارات التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، لانطلاق امتحانات اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية، غدًا الخميس، لطلاب الثانوية العامة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وحرص مديري الإدارات التعليمية، مساء اليوم الأربعاء، على متابعة تطهير وتعقيم لجان الامتحانات، واستراحات الملاحظين ورؤساء لجان الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين، بحضور مشرفي الاستراحات وعمال الخدمات المعاونة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية الصحة، لتعقيم اللجان بصفة مستمرة في ظل جائحة فيروس كورونا.

أكد أنه سيجري أيضًا قبل وبعد الامتحانات غدًا الخميس، مع منع التكدس بين الطلاب.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء 794 طالبا وطالبة، داخل 7 لجان، بواقع 177 طالبًا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و 171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و 94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و 65 بلجنة على بن ابي طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع.