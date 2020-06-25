كورونا في المغرب العربي.. إجمالي الإصابات 1160 حالة ووفيات ليبيا 18

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 9.527.099، فيما وصل إجمالي الوفيات 484.956، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.175.240 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1160 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 50 حالة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، وأضافت الصحة التونسية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 1023 حالة.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 648 تحليلا مخبريا، أسفرت تسجيل 5 تحاليل إيجابية من بينها حالة إصابة جديدة محلية "مخالط لحالة مؤكدة تم تسجيلها سابقا"، و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، جمال فورار، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 12 ألفا و248 مصابا حالة موزعة عبر 48 ولاية و869 حالة وفاة، موزعة على 40 ولاية.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 171 حالة جديدة موزعة عبر 37 ولاية، و8 حالات وفاة جديدة، بينما تم تسجيل تماثل 118 حالة جديدة للشفا ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 8792 حالة، فيما ارتفع عدد المتواجدين تحت العناية المركزة إلى 45 حالة.

الإصابات في المغرب تقترب من 11 ألف

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 563 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10907 حالة.

وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة المغربية هند الزين في إيجاز صحفي يومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال نفس المدة ليستقر مجموع الوفيات عند 216 حالة بمعدل وفيات بلغ 2%.

وأضافت الزين، أنه تم في المقابل تسجيل 61 حالة شفاء خلال الساعات الأخيرة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين الذين تماثلوا للشفاء التام من المرض إلى 8468 حالة بمعدل تعاف بلغ 77.6%.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية، حول الحالات النشطة التي توجد قيد التتبع الصحي أو العلاج، أنها ارتفعت إلى 2223 حالة بعد إضافة الحالات الجديدة التي تم اكتشاف أغلبها في بؤر مهنية وانتاجية.

وأشارت الزين، إلى أن عدد المخالطين بلغ 56800 مخالطا منهم 7228 لا يزالون تحت المراقبة، فيما وصلت الحالات المستبعدة، إلى 580850 حالة سلبية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 3519 حالة

وفي موريتانيا، أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود ولد أعلي محمود ، مساء أمس الأربعاء تسجيل 111 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و 227 حالة جديدة من كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد محمود، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 2607 فحوص من بينها 167 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3519 حالة، منها 1074حالة شفاء، و116 وفاة.

من جانبها، أبلغت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أئمة الجوامع وجميع المصلين أنها بعد تقييم وضعية تفشي كورونا المستجد بالتشاور مع الجهات الصحية في البلد وعدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين تم رفع تعليق صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة الموريتانية، في بيان، ضرورة التزام إمام المسجد بالضوابط الصحية من تباعد اجتماعي ووضع الكمامات أو اللثام ونزع الأفرشة واحترام الطاقة الاستيعابية للجامع والتخفيف ما أمكن في حدود الضوابط الشرعية عبر تعهد مكتوب أمام الإدارات الجهوية للوزارة أو أقرب سلطة مدنية أوعسكرية مع إلزام المصلين بإتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن الحكم الشرعي بالنسبة للأفراد هو عدم جواز حضور صلاة الجماعة أيا كانت جمعة أو غيرها لمن لم يتمكن من الأخذ بأساليب الوقاية نظرا لتفشي الوباء وصعوبة الاحتراز منه.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ليبيا 31 إصابات جديدة بكورونا المستجد، فيما سجلت حالة وفاة، وتماثل 6 أشخاص للشفاء من الوباء.

وقال المركز الليبي، في بيان، إنه تسلم، أمس الأربعاء، 1005عينة للكشف عن الوباء ليتأكد سلبية 974 عينة بينها شفاء 6 حالات، فيما تأكد إيجابية 31 عينة موزعة بواقع 20 حالة جديدة و11 حالة مخالطين، في حين ارتفع إجمالي الوفيات في ليبيا إلى 18 وفاة بعد إحصاء وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.