يوميات كورونا في المغرب العربي..الرباط: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى8997

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، 8.379.122، فيما وصل إجمالي الوفيات 450.102، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.375.462 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8997 حالة.

وقالت الصحة المغربية، إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية، قد بلغ 462739.

وأضافت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 213 حالة، كما تم تسجيل 56 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7993.

وقالت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوازرة الصحة المغربية، هند الزين في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات انتشار الوباء-حول الحالات النشطة التي لا تزال قيد العلاج أو التتبع الصحي- إنها بلغت 791 حالة حتى الآن بينها 9 حالة حرجة ترقد بأقسام العناية المركزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ارتفاع إجمالي وفيات الجزائر ن الوباء إلى 799

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء بالجزائر، جمال فورار، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 11 ألفا و268 مصابا، والوفيات إلى 799 حالة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 121 حالة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7943 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي الإصابات في موريتانيا إلى 2223 حالة

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية، الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الأربعاء، تسجيل 54 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و 166 حالة جديدة من كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد الزحاف، أن "مصالحنا الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1719 فحصا من بينها 159 فحصا للمتابعة"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 2223 حالة، منها 427 حالة شفاء، و95 وفاة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1128، من بينها 1004 حالات شفاء و50 حالة وفاة و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي تحت المتابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 1492 تحليلا مخبريا، أدت إلى تسجيل 7 تحاليل إيجابية من بينها 3 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري و4 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.