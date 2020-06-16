يوميات كورونا في المغرب العربي..الرباط: إجمالي إصابات البلاد 8838 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، 8.036.812 فيما وصل إجمالي الوفيات 436.471، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.152.681 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 8838 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تم استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 422750، وأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7779 حالة.

نجاح عملية جراحة بالقلب للعاهل المغربي

وعلى صعيد آخر، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب كللت بالنجاح، وقال القصر الملكى، ف بيان، أمس الاثنين، إن الملك محمد السادس أجرى عملية في مصحة القصر الملكي بالرباط بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب.

وأضاف الديوان الملكي، أن الأطباء استخدموا تكنولوجيا "الترددات الراديوية" في العملية، موضحا أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي كان قد أجراها فى 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أمس الاثنين، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.

وأوضح المركز الوطني، في بيان، أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 1110 حالة

وفي تونس، قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل حالة جديدة محلية مصابة بكورونا المستجد بولاية قبلي، أمس الأحد، وهي من المخالطين للحالة المسجلة مؤخرا و 13 حالة إصابة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، 1110 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة التونسية، في بيان، أمس الاثنين، أنه تماثل 999 شخصا للشفاء التام، فيما استقرت حالات الوفاة عند 49 حالة وفاة وارتفع عدد الإصابات التي لازالت حاملة للفيروس إلى 62 حالة هي بصدد المتابعة.، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات".

وأعلنت الوزارة التونسية، أنه تم إجراء 985 تحليلا مخبريا من بينها تحليل واحد في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 60872.

وكان رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ، أعلن أمس الأحد، أن بلاده انتصرت على جائحة كورونا المستجد، متعهدا بإطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر على حياة التونسيين.

الجزائر: تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 4 أكتوبر المقبل

وفي الجزائر، أعلنت وزارة التربية، أمس الاثنين، أن العام الدراسي الجديد"2020-2021" سيبدأ يوم 4 أكتوبر المقبل، بسبب أزمة كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان، إن العام الدراسي الجديد بالنسبة للموظفين الإداريين سيبدأ يوم 19 أغسطس المقبل، وبالنسبة للمدرسين يوم 23 أغسطس المقبل، وبالنسبة للتلاميذ سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأشارت التربية الجزائرية، إلى أن المؤسسات التعليمية ستفتح قبل إجراء امتحاني شهادتي الإعدادية والثانوية العامة للمذاكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما.