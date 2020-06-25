شكري: حل الأزمة الليبية سيكون توافقيا بتقريب وجهات النظر وليس عسكريا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتابع تطورات الأزمة الليبية بشكل دقيق، كما أن كل التفاعلات التي تمت خلال الفترة الماضية، خصوصًا الرؤية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان القاهرة، كان لهما تأثير بالتأكيد على الاستقرار الحالي في المعادلة العسكرية في ليبيا، "ده أمر لن أقول عليه يدعو للتفاؤل الحذر، ولكن هقول عليه يدعو للترقب الحذر"، والتطلع لتثبيت هذه الأوضاع، حتى تتاح الفرصة لاستئناف المسار السياسي.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنه يّجب أن يترسخ لدى الأخوة في ليبيا الاقتناع، بأنه لن يكون هناك حل عسكري، وهذا ما دعت له مصر منذ البداية، سواء من خلال المبادرة الثلاثة مع دول الجوار "مصر وتونس والجزائر"، أو من خلال مناقشات الأزمة مع شركاء مصر الدوليين، فيتم التأكيد على أنه ليس هناك حل عسكري ولكن حل توافقي.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر سعت لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء في ليبيا، وإتاحة الفرصة والمجال والزمان، لهم للتوصل إلى حل الأزمة، ربما لم يكون هناك نجاح في الماضي، ولكن نأمل أن المجتمع والتطورات المتلاحقة، تؤدي إلى مسار جديد يفتح أفاق الحل.