عاجل.. كورونا ينتشر بقوة في الأمريكيتين: لم يصل لذروته

حذرت منظمة الصحة العالمية، من مستوى التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، في قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وقال مايكل راين مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الوباء في بعض مناطق الأمريكيتين، لم يصل بعد إلى مرحلة الذروة، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأضاف راين، أن الوباء في الأمريكيتين، يتفشى بمستوى قوي جدًا، خاصة في أميركا الوسطى والجنوبية.

واختتم: "للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأمريكية".

وتعد البرازيل التي تقع في قارة أمريكا الجنوبية، هي ثاني أكثر دول العالم تضررًا من الوباء، بعدما سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون، و145 ألفا و906 إصابة.