وسائل إعلام: البرازيل تتخطى 50 ألف حالة وفاة بكورونا

أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوزت الـ50 ألفا، لتصبح ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأكد تحالف وسائل الإعلام البرازيلية، الذي يتابع تفشي الفيروس في البلاد، رصد 964 وفاة ناجمة عن الوباء خلال يوم أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 50058 وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وحسب المعلومات الرسمية، لا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 49976 حالة وفاة، ومن المفترض أن العدد الحقيقي يتجاوز بشكل ملموس هذه الأرقام.

وسجلت في البرازيل 1067579 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، حسب البيانات الرسمية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التوتر في البرازيل وانتقادات واسعة النطاق بحق رئيسها جايير بولسونارو، الذي يقلل من خطورة الفيروس، ويدعو المواطنين إلى العودة للعمل خلافا لإرشادات الخبراء الصحيين.