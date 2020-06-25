شكري عن سد النهضة: الوقت طال.. لا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الوقت طال في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ولا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية، خاصة أن الدول الثلاث في المفاوضات السابقة، تم تجاوز الكثير من الأمور، "الأمر كان سيصبح سهلًا إذا خلصت النوايا، وثبت للإدارة السياسية أنها متوفرة لدى الأطراف".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، قد نعطي مزيدًا من الفرص للمفاوضات، بشرط أن لا يتخذ أي طرف إجراء من شأنه، أن يؤثر سلبًا على فرص النجاح والتوصل لاتفاق محدد، ويجب إظهار واضح لوجود إرادة سياسية حقيقة مخلصة في التوصل لاتفاق، وأن يكون الأمر ليس مرتبط بكسب للوقت أو محاولة استنفاذ وانتظارا لتطور مادي يفرغ الأمر من مضمونة.

وأكد وزير الخارجية، أن هناك تماثل في المواقف بين مصر والسودان بشأن قضية أزمة سد النهضة، نظرًا لتماثل طبيعة كلًا من مصر والسودان، كونهما دولتي مصب، وبالرغم من وجود بعض الاختلافات الفنية، ربما هي اختلافات الرؤية أو اختلافات لمعالجة قضية فنية معينه بقدر عالي من التعقيب، لكن بصفة عامة فهناك تضامن وفهم مشترك من مصر والسودان للتوصل لاتفاق.