وزير الخارجية: مصر بابها مفتوح للأشقاء الليبيين في أي وقت لحل الأزمة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائما وأبدًا بابها مفتوح، وتحتضن كل الأشقاء، وتوفر كل الإمكانات المتاحة، طالما أن العمل لتحقيق مصلحة الأشقاء، وليس لمصر أي مصلحة من التدخل في الأزمة الليبية، إلا أن يكون هناك أمن واستقرار في ليبيا، وهذا الأمن له انعكاس على الأمن والاستقرار في مصر.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تهدف من خلال تدخلها في الأزمة الليبية دعم استقرار وأمن وسيادة ووحدة الأراضي الليبية وأن يتم تجاوز هذه الأزمة وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

وعن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، أكد وزير الخارجية، أن مجلس الأمن مّعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع نشوب الصراعات واحتوائها وتزكية الحلول السلمية، المسعى لمجلس الأمن ليس بغرض استصدار أي قرارات على أي طرف، ولكن لتحمل المسؤولية لتجنب أي تطورات أو أي تداعيات سلبية قد تنـشأ من تصاعد التوتر اتصالا بعدم التوصل لاتفاق وفقًا لإعلان المبادئ فيما بين الدول الثلاثة خاصة مليء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه يتمنى من مجلس الأمن، أن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف العملية التفاوضية حول سد النهضة، بحسن نية والوصول إلى اتفاق، وعدم اتخاذ قرارات أحادية تعرقل من تحقيق هذا الهدف، مصر دائما كانت سباقة في الرغبة من الاتفاق والتواصل.