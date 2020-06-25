وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيرة الأمريكي حول سد النهضة

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل المكالمة الهاتفية مع نظيرة الأمريكي مايك بومبيو، بشأن ملف سد النهضة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قريبة جدًا من ملف السد، وكانت المفاوضات قبل الأخيرة، تتم تحت رعايتها، ولكن انسحبت إثيوبيا في يوم التوقيع المبدئي، موضحًا أن رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات سد النهضة، جعلها أكثر إطلاعا وتقييما لمواقف الأطراف الثلاثة.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه تناول في الحديث التليفوني مع مايك بومبيو، تطور ملف السد، ورفع الملف لمجلس الأمن لأهمية الوصول إلى اتفاق، وكان هناك تقدير من جانبه للمرونة التي أبدتها مصر في التفاوض والرغبة في استكمالها.

وأكد وزير الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل قريبة من هذا الملف، وستسعى للوصول إلى اتفاق وتوظيف قدراتها وإمكاناتها لتشجيع الأطراف على تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن آخر جولة في المفاوضات كانت برعاية سودانية وبوجود مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "حال استئناف المفاوضات سيتم ذلك من خلال مبادرة لأي من الدول الثلاثة، أو دعوة كريمة من أي دولة تطلع على هذه المهمة، وتكون قادرة على رعايتها".