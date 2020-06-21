المسماري: تحيا مصر على الدور القومي والواجب المقدس للعروبة

علق اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بسيدي براني بمحافظة مطروح.

وقال المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "تحيا مصر على الدور القومي والواجب المقدس للعروبة وحماية العرب وفخورين جدا في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بالدور المصري ونرحب ونثمن هذه الخطوة الجبارة وكنا نتمناها منذ سنوات".

وأضاف: "بعد تدخل تركيا أصبحت القضية قومية وهو ما ذهب إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليدافع عن أمننا واستقرارنا".

وأكد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي تصدت لهجوم قوات أردوغان ومنعتهم من الوصول لسرت والسيطرة على الهلال النفطي الذي يمثل 80% من ثروة ليبيا النفطية".

وتابع: "ما يريحنا في خطاب الرئيس أنه لم يتحدث عن نفط وغاز وأردوغان يتحدث عن نفط وغاز وهناك من يرى ليبيا كحكة ويجب أن يرى نصيبه من الكحكة"، معتبرًا أن الأتراك أضاعوا ثروات على الليبيين.

وأشار المسماري إلى أن هناك أجيالا تعاني من انعكاسات الحرب معتبرًا أن الموقف المصري هو المنقذ من الأطماع التركية.

واعتبر المسماري أن تركيا تعمل بالوكالة مشددًا على أن ليبيا مفتوحة للجميع ولديهم شركات من كل الجنسيات" مؤكدًا أن هناك من يريد ان يفرض سيطرته على الإرادة الليبية ويتعاقد ويسيطر على الامن والاستقرار ويهدد الدول الأخرى.