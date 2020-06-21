المسماري: الموقف المصري أعاد القومية العربية لقوتها

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن النظام التركي يقوم باحتلال مباشر للأراضي الليبية العربية واحتلال مقدرات الشعب الليبي، مؤكدًا أن الهدف التركي واضح للغاية وهو الاعتداء على دول الجوار والزحف نحو أوروبا، كما أن سعي تركيا للسيطرة على النفط والغاز الليبي لا يهدد ليبيا فقط أو مصر فقط ولا المنطقة العربية بل يهدد أوروبا أيضًا ويهدد دولا أخرى لديها شراكات مع الشعب الليبي في النفط والغاز.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الموقف المصري جاء بقناعة أن المعركة التي تتم في ليبيا تُعد معركة قومية، "فلتحيا القومية العربية اليوم التي كادت أن تندثر، الحمد لله مد الله في عمرنا حتى نرى المارد العربي في صلابة، سمعنا كثيرا على مواقع التواصل بأن هناك ليبيين ينصرون الأتراك وهذا كلام غير حقيقي يروجه أنصار أردوغان من أجل أن يحدث توقيع اتفاقيات بين السراج وأردوغان وإعطائه الشرعية".

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الشرعية التي استند عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي القومية العربية، هي أمن قومي عربي يهدد كامل المنطقة العربية، أردوغان يقول إنه يقاتل من أجل إرث أجداده، مصر والجزائر وتونس والسعودية وأن يصل لكل المنطقة العربية، مستشهدًا بقيام الميليشيات بتعذيب مصريين في ترهونة، وهذه الجماعات الإرهابية تريد الوصول إلى سيناء والقاهرة، وبالتالي تدخل مصر حق من حقوقها للدفاع عن مصالحها واستقرارها.