لا وفيات بكورونا في الصين.. و19 إصابة جديدة بينها 14 محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 حالة إصابة جديدة بينها 14 بعدوى محلية و5 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و499 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنّ حالات العدوى المحلية جاءت بواقع 13 حالة في بكين وواحدة في مقاطعة خبي المجاورة، والحالات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 في مقاطعة قانسو وواحدة في مقاطعة قوانجدونج وأخرى في مقاطعة شنشي، ما رفع العدد الإجمالي للحالات الوافدة من الخارج إلى 1893 حالات خرج منها 1805 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

إجمالي المتعافين من الوباء 78 ألفا و433 شخصا

وأضافت اللجنة الصينية، أنّ 5 مرضى خرجوا أمس الأربعاء، من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و433 شخصا.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنّ 8011 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 415 شخصا منها أمس الأربعاء، وفي اليوم ذاته جرى الإبلاغ عن حالة جديدة دون أعراض وافدة من الخارج، ووصل عدد الحالات دون أعراض التي ما زالت تحت الملاحظة الطبية إلى 97 شخصا منها 57 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس الأربعاء، جرى الإبلاغ عن 1179 إصابة بينها 6 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و446 حالة في تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1086 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و435 مريضا في تايوان، من المستشفيات بعد شفائهم.

معرض الصين الدولي للواردات يفتح باب التسجيل للزوار المتخصصين

وفي سياق آخر، أعلن منظمو معرض الصين الدولي الثالث للواردات فتح باب التسجيل للزوار المتخصصين من الداخل والخارج، وذلك على الموقع الرسمي للمعرض.

وذكرت اللجنة المنظمة، في بيان اليوم، أنّ الزوار المتخصصين يشملون المشترين والعاملين في الصناعة والخبراء من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية.

ومن المقرر عقد المعرض في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر هذا العام، وتم بالفعل حجز أكثر من 90% من مساحة المعرض المخطط لها.

يذكر أنّ معرض الصين الدولي للواردات، الذي يعقد في شنجهاي هو أول معرض مخصص للواردات في العالم.