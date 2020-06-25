الأمن يمنع أولياء أمور طلاب الثانوية من الوقوف أمام مدارس العمرانية

بدأ طلاب لجان مدرسة هدي شعرواي الثانوية في العمرانية، الدخول للجان الامتحانات في ظل هدوء وتنظيم من الشرطة، التي لم تسمح بوقوف الطلاب أو أولياء الأمور أمام المدرسة في محيطها، وذلك في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، إذ يخضع الطلبة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية".

ومنع أمناء الشرطة أي شخص من الوقوف في محيط المدرسة التي تقع إلى جوار مستشفى عزل العمرانية، لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الطلاب والأهالي.

ونظمت الشرطة المرور، ومنعت وقوف أي مركبات سواء ملاكي أو تاكسي أو توك توك أمام اللجان، وحرصت على دخول الطالبات أولا باول إلى داخل المدرسة.