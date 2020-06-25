طلاب وأولياء أمور يتوافدون على لجان الامتحانات في شبرا

توافد الطلاب وعدد من أولياء الأمور من الثامنة والنصف صباحا إلى مدرسة ناصر الثانوية للبنات بشبرا، مرتدين كمامات على وجوههم استعدادا لدخول اللجان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، وبدأ الطلاب مراجعة وقراءة سريعة على المادة من بعض الملازم التي حملوها معهم قبل دخول اللجان.

وغادر بعض أولياء الأمور محيط المدرسة عقب دخول أبنائهم اللجان، وسط حضور شرطي لتأمينها، والحفاظ على التباعد بين الطلاب وأولياء الأمور المتجمعين أمام المدرسة، فيما تبقى بعض أولياء الأمور على بعد أمتار من باب المدرسة، في انتظار خروج أبنائهم من اللجان.