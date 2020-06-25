أمن بني سويف يمنع تواجد أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية

توافد طلاب الثانوية العام بمحافظة بني سويف، منذ السابعة والنصف صباحا، على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في السابعة والنصف، لمنع التكدس بمحيطها، حيث كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في محيطها للحد من التجمعات.

ويؤدي قرابة 16 ألف طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، داخل 52 لجنة عامة في محافظة بني سويف.