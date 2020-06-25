ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لـ12563 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.542.451، فيما وصل إجمالي الوفيات 485.280، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.186.690 حالة.

وانتشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وسط الصين، وانتشر سريعا في أنحاء العالم، وبينها قارة آسيا.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12563 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان، إنّه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 282 حالة.

وأشارت المراكز الكورية، إلى أنّ الإصابات الجديدة بينها 23 حالة نتيجة انتقال العدوى محليا و5 حالات قادمة من الخارج.

ورغم تراجع الاصابات غير أنّ هناك احتمال زيادة العدد مرة أخرى بالنظر إلى الاكتشاف المستمر لحالات إصابة جماعية مرتبطة بشركات في العاصمة سول وضواحيها ومدينة دايجون، علاوة على الارتفاع المستمر لعدد حالات الإصابة القادمة من الخارج.

اليابان تسجل 89 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، إضافة إلى 5 حالات وفاة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنّه بعد تسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء اليابان إلى 18822 حالة و981 حالة وفاة.

الهند: 16922 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 ألفا و922 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد بلغ 473 ألفا و105 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 14 ألفا و894 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في باكستان إلى 192970 حالة

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد، إلى 192 ألفا و970 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 ألاف و903 حالات.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أنّ عدد حالات الإصابة في إقليم البنجاب بلغت 71 ألفا و191 حالة، في حين وصل العدد في إقليم السند إلى 74070 حالة بينما سجل إقليم بلوشستان 9817 حالة.

وأعلنت سلطات إقليم "خيبر بختونخوا"، تسجيل 23 ألفا و887 حالة.

الخطوط الجوية الأسترالية "كوانتاس" تعتزم إلغاء 6 آلاف وظيفة بسبب كورونا

وفي أستراليا، أعلنت شركة الخطوط الجوية "كوانتاس"، عزمها إلغاء 6 آلاف وظيفة على الأقل كجزء من خطة مدتها 3 سنوات، لمساعدتها على التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة الأسترالية، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنّها ستوقف نحو 100 طائرة عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهرا، في إطار توفير نحو 15 مليار دولار أسترالي من تكاليف الشركة على مدى 3 سنوات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة آلان جويس، إنّ هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية جديدة للسنوات الثلاثة القادمة للتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي من الأزمة التي لم تترك لهم أي خيار.