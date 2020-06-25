الأمن يمنع أولياء الأمور من الاقتراب من لجان الثانوية في سوهاج

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، توسيع دائرة تأمين اللجان، وإغلاق الشوارع التي تقع بها المدارس، ومنع أولياء الأمور من الاقتراب من الحواجز الأمنية، والسماح للطلاب فقط بالدخول.

واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات أكثر صرامة، وجرى إغلاق محيط اللجان لمسافات بعيدة، وتحويل مسار السيارات لطرق جانبية.

واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، وعددها 83 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية 26039 طالبا وطالبة، مع اتباع وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مهار عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنّ لجان الامتحانات شهدت توزيع 83 بوابة تعقيم عليها، وتوزيع قفازات وكمامات على الطلاب، وهناك 12 لجنة احتياطية جرى تزويدها ببوابات تعقيم، موضحا أنّ غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الامتحانات، وامتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف أنّ هناك غرفة عمليات مشكلة بمديرية التربية والتعليم تتابع الموقف أولا بأول للتعامل مع أي طارئ، مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية في محيط اللجان بالمحافظة.