انضباط بشارع مجمع مدارس العمرانية.. والأمن ينظم دخول 9 آلاف و600 طالب

سادت حالة من الهدوء في شارع مجمع المدارس بالعمرانية الذي يضم نحو 9 آلاف و600 طالب، حيث نصب سرداقا على ناصيتي الشارع لمنع دخول أولياء الأمور، وإدخال الطلاب أولا بأول إلى لجان المدرسة دون تجمعات.

ووقف الأمن على ناصيتي الشارع لتنظيم دخول الطلاب ومنع أولياء الأمور والمواطنين من المرور منعا التجمعات، كما حرصوا على عدم السماح للمركبات الملاكي والأجرة والتوك توك بالتواجد في محيط المدارس.

وكان شارع مجمع مدارس العمرانية شهد الأحد الماضي زحاما وتجمعات كبيرة أمام اللجان، ما تسبب في حالة من الاستياء بين أولياء الأمور والطلاب.