محافظ بورسعيد لطلاب الثانوية: وفرنا أجواء مناسبة لأداء الامتحانات بيسر

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جولة تفقدية بلجنة مدرسة القناة الإعدادية بنين في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة انتظام الامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد.

والتقى المحافظ عددا من الطلاب، وأكد أنّ المحافظة وفرت الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر، والإجراءات الاحترازية والوقائية، وقياس درجات الحرارة للطلاب.

ولفت إلى أهمية تعاون الجميع للانتهاء من امتحانات الثانوية العام بسلام، مناشدا أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التوجه مع الطلاب للجان، حرصا على مصلحة الطلاب ومنعا لانتشار العدوى نتيجة التزاحم والتكدس.

وأكد أنّ المحافظة نفذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوي العام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة لأول مرة.