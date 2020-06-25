مصدر أمني: تدابير أمنية لمنع وجود تجمعات حول المدارس

قال مصدر أمني إنَّ اجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتخذت التدابير والإجراءات الامنية اللازمة لمنع التجمعات أمام المدارس سواء من جانب الطلاب أو الأهالي، مشيرا إلى أنَّه لن يسمح بوجود تجمعات أمام المدارس منعًا لانتشار العدوى.

وأوضح المصدر، أنَّه سيتمّ تفريق أي تجمعات امام المدارس وتمّ بالفعل إعداد كردون أمني حول المدارس التي تنعقد بها لجان الامتحان والسيطرة تمامًا على أي تجمعات.

وتُعقد، اليوم، امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الانجليزية.

وحسب المصدر، فإنَّ خطة وزارة الداخلية لتأمين الامتحانات تشمل 3 محاور منها المحور الأول والذي يستهدف الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وأوضح المصدر، أنَّ المحور الثاني يشمل تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار إلى أنَّ المحور الثالث يشمل خطة التأمين لكل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وشدد المصدر، على أنَّ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه مديري الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكّد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.