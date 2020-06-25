"التنمية الصناعية" تكشف تفاصيل حجز وشراء الأراضي الجديدة

كشف المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، شروط وتفاصيل التقدم على الأراضي الصناعية الجديدة، لافتا أن الأراضي الصناعية متاحة في 12 محافظة، وتعد استكمالًا للخريطة التي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بها من أجل تخصيص الأراضي عن طريق الأونلاين.

وقال غازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الخريطة عبارة عن شبكة معلومات حقيقية وواقعية لكل قطعة أرض تمثل فرصة استثمارية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هي الثالثة، كاشفا أن الخريطة تيسر على المستثمرين الصناعيين في مصر وخارجها، عن طريق الدخول وتحديد المحافظة التي يرغب في التقدم على أرض فيها، بالإضافة إلى أنه إذا كان يرغب في الشراء داخل منطقة صناعية داخل محافظة محددة توضح له الفرص الاستثمارية داخل المنطقة واشتراطاتها.

وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية أن التقديم بسحب الكراسة عن طريق الأونلاين ويتم تحديد قيمتها ودفعها بـ"الفيزا"، ثم ملء بيانات كراسة الشروط وإرسالها، ويتم بعدها دراسة طلبه ثم تحديد موعد طلب التخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي متاحة لجميع المستثمرين الصناعيين بشرط أن يكون كيان منعًا لدخول السماسرة.