وزير التنمية المحلية يوزع كمامات على طالبات في لجنة بشبرا الخيمة

طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأمنهم داخل وخارج اللجان، موجّها التحية لطلاب الثانوية العامة المصطفين للدخول إلى المدرسة وقياس درجة الحرارة بجوار أبواب وسور المدرسة، ووجّه لهم كلمات التشجيع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي بهتيم الثانوية بنات، والإعدادية بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتابع وزير التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، مرحلة دخول الطلاب للمدرسة، مرورا ببوابات التعقيم، وتسليمهم الكمامات ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم.

وطالب شعراوي، الطلاب بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم، وحرص الوزير على تسليم عدد من الكمامات الطبية لبعض الطالبات خلال دخولهن اللجان.

كما تفقد شعراوي بعض لجان الامتحان داخل المدرسة أثناء دخول الطلاب، واطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وتابع الوزير والمحافظ سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التي تعاني من أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.

واستمع شعراوي والهجان إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب، والمرور على اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لاي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب.

وأطمأن الوزير على عدم وجود أي حالات اشتباه للاصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في المدارس التي زارها، وتواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ.

وناشد وزير التنمية المحلية، عددا من أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبنائهم إلى مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي زارها، والتنسيق بين محافظ القليوبية والجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.

من جانبه، أشار اللواء عبدالحميد الهجان إلى تجهيز اللجان بالمحافظة بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود 112 طبيبا أو زائرا صحيا على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان، وتوفير 12 سيارة إسعاف.

ولفت إلى وجود تعليمات بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات، والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.