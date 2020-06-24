التنمية المحلية تحدد ضوابط فتح المحلات والمقاهي

وجّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتنفيذ قرارات لجنة الأزمات بحزم، وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.

وقال شعراوي إنّه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

يأتي ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين، وبينها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنّه حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات، سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوي أنّه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، وتشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

شعراوي: الغلق الفوري ووقف النشاط عقوبة المخالفين.. ولجان للمرور على مدار اليوم واستمرار حظر الشيشة

وشدد شعراوي على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية لضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، و حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه"، والسماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح"، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وحال استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بالاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

الالتزام بنظافة دورات المياه واستخدام مطهرات معتمدة من الصحة

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة، مؤكدا ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

قياس درجة حرارة العاملين يوميا وإخطار الصحة بأي إصابة

وعن الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوي إنّه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

التزام العاملين بارتداء الكمامة.. ومنع تشغيل من يعانون من أعراض مرضية

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت.

وأشار شعراوي إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى.

شعراوي يطالب بتوفير أجهزة كشف لقياس حرارة رواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي

وطالب الوزير بتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة، مشيرا بأهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة التيك اواي وتقديم الطلبات للمنازل.

كما طالب الوزير بقصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.