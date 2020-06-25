محافظ كفر الشيخ يوجه بمنع تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عدداً من لجان الثانوية العامة بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ، لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والمراقبين.

وتابع المحافظ، أعمال التعقيم والتطهير بلجان مدارس الزهور للغات والتجارة بنات وسيدي جمال، كما تفقد محيط عددا من المدارس، منها التجارة بنين، وعزت الشافعي، لمتابعة التواجد الأمني حول اللجان، والتأكد من عدم تواجد أولياء الأمور بها.

وطالب نور الدين، رؤساء اللجان العمل على توفير الهدوء للطلاب، كما ناقش الطلاب عما تم من أعمال تعقيم وتطهير، مشدداً على ارتداء الكمامات ومنع تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان.