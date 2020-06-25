غرق عامل أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد، ورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية العيساوية شرق، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "عادل.خ.ع" 20 عاما عامل ويقيم بناحية السلاموني دائرة المركز وتم انتشال الجثة.

وبسؤال والده "خليل.ع.خ" 63 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.