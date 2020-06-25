أهمها كارت المتابعة الصحية.. إجراءات التنقل الآمن للمدن السياحية

بعد إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الحكومة المصرية، استمرت لما يقرب من 3 أشهر، أعلن مجلس الوزراء خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، برفع حظر التجوال عن حركة المواطنينن، وفتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح لتعمل بطاقة 20% بدءا من السبت المقبل.

وتستعد وزارة السياحة والآثار إلى عودة حركة السياحة مرة أخرى مع عودة حركة الطيران، حيث وضعت الوزارة دليلا استرشاديا بضوابط استقبال السائحين القادمين إلى الفنادق، وتعميمه على كل العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.

وتستعرض "الوطن" ضوابط استقبال السائحين وتنقل المواطنين بين المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا، كالتالي:

- تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكل القادمين إلى المحافظات السياحية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

- تسليم كارت المتابعة الصحية للمسافر عبر المنافذ البرية للمحافظات، في أثناء خروجه من المحافظة لملء البيانات الشخصية وتسليمها عند بوابات الدخول للمحافظة المنتقل إليها، منعًا لتكدس السيارات عند منفذ الخروج.

- طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية تتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات.

- توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.

- استخدام الزي السياحي بكل المطارات وإدارات الحجر الصحي تحت إشراف غرفة السياحة الفندقية.

- تخصيص شعار السلامة الصحية بكل المنشآت الصحية والسياحية بالمحافظات الثلاث لتوحيد الصورة الذهنية للقادمين إلى تلك الأماكن، ويشمل ذلك الشعار 3 علامات هيروغليفية مرتبطة في أذهان السائحين عن مصر.

وتتعاون وزارة السياحة والآثار مع وزارة الصحة والسكان بإعداد نموذج استرشادي عن كيفية التعامل مع الحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعميمه بكل المنشآت بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.