الآثار: إعادة افتتاح منطقة الأهرامات مع حركة السياحة الخارجية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح المتاحف بشكل تدريجي، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ نهاية يوليو المقبل، كما سيتم إعادة افتتاح متحفي مرسى مطروح وكهف روميل الجمعة المقبلة.

وأضاف "وزيري" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة "إم بي سي مصر 2"، أن لإدارة المجلس الأعلى للآثار أصدر قرارا بفتح بعض المناطق الأثرية تدريجيا في مطلع يوليو المقبل ومع بداية حركة السياحة الخارجية، حيث سيتم البدء في فتح المناطق الأثرية معابد أبو سمبل الكبير والصغير وفيلة ووادي الملوك والدير البحري وحتشبسوت، ومعبد الكرنك ومتحف الأقصر.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح منطقة آثار الأهرامات وقلعة صلاح الدين، موضحا أنه سيتم إعادة افتتاح بعض المناطق والمتاحف الأثرية في الإسكندرية مثل عمود السواري وكوم الشقافة ومتحفي المجوهرات والقومي.