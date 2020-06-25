الاشتباه في إصابة مراقب ثانوي عام بكورونا في الدقهلية

اعتذر معلم، اليوم، عن عدم المراقبة بلجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المقاطعة الابتدائية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتقدم المعلم لوزارة التعليم، بخطاب معتمد من طبيب يوصي بعزله احترازيا لإصابته بارتفاع في درجة الحرارة (37.5)، ومعاناته من صعوبة بالتنفس.

وأكد مصدر طبي، أن الملاحظ يدعى "محمد عبد الحكيم محمد" من إحدى قري ميت غمر، ومنتدب لأعمال مرتقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المقاطعة الابتدائية بمركز السنبلاوين.

وأوضح المصدر أنه جرى إلغاء انتداب المعلم، ومنحه إجازة للتوجه للعزل المنزلي، مشيرا إلى أنه غادر لجنة الامتحانات قبل بدء امتحان اللغة الإنجليزية.