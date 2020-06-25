اختل توازنه فجأة.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في المحلة

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من شرفة منزله بمنطقة سوق اللبن التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، لاختلال توازنه بشكل مفاجئ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام لتسليمه لذويه عقب تشريحه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق اللبن بدائرة القسم يفيد بمصرع الشاب "إسلام عصام" 26 سنة إثر سقوطه من الطابق الخامس بشكل مفاجئ.

وباشرت القيادات الأمنية برئاسة الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية بانتقالها إلى مكان الحادث وتبين من سمع أقوال شهود عيان للحادث أن الشاب اختل توازنه مما تسبب في سقوطه من شرفة منزله وإصابته بنزيف في المخ أودى بحياته.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليه لاستخراج تصريح لدفنه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.