نائب العمرانية: حملات في محيط لجان الثانوية.. ومنع تجمهر الأهالي

قال البرلماني محمد فؤاد النائب عن دائرة العمرانية، إن لجان الثانوية العامة بالمنطقة شهدت هدوءًا نسبيًا في صباح ثاني أيام الامتحانات، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية". وشهد انضباطًا في محيط اللجان وخصوصا منطقة مجمع المدارس والتي يمتحن بها نحو 9 آلاف و600 طالب.

وأوضح فؤاد في حديثه لـ "الوطن" أن الحي بدأ في عمله منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالمرور على المدارس فضلا عن تفقد مدير الأمن للمنطقة ومحيط اللجان، والتأكد من عدم التجمهر وإغلاق الشوارع الجانبية والالتزام بخطة أمنية منتظمة لمنع التجمهر، حيث إنه لا يسمح إلا للطلبة بالدخول.

وأشار فؤاد إلى أن الإدارة التعلمية وزعت زجاجات من المياه المعدنية على الطلاب، خلال الامتحان بمدارس العمرانية، فضلا عن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة التربية.

وفي صباح اليوم سادت حالة من الهدوء في شارع مجمع المدارس بالعمرانية الذي يضم نحو 9 آلاف و600 طالب، حيث نصب سرداقا على ناصيتي الشارع لمنع دخول أولياء الأمور، وإدخال الطلاب أولا بأول إلى لجان المدرسة دون تجمعات.

ووقف الأمن على ناصيتي الشارع لتنظيم دخول الطلاب ومنع أولياء الأمور والمواطنين من المرور منعا التجمعات، كما حرصوا على عدم السماح للمركبات الملاكي والأجرة والتوك توك بالتواجد في محيط المدارس.

وفي مدرسة هدى شعرواي الثانوية في العمرانية، بدأت الامتحانات في ظل هدوء وتنظيم من الشرطة، التي لم تسمح بوقوف الطلاب أو أولياء الأمور أمام المدرسة في محيطها، وذلك في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، ومنع أمناء الشرطة أي شخص من الوقوف في محيط المدرسة التي تقع إلى جوار مستشفى عزل العمرانية، لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الطلاب والأهالي.