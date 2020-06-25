الإنتاج الحربي في عهد السيسي: مصانع جديدة.. وأسلحة وذخائر مُطورة

تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، بقيادة الدكتور محمد سعيد العصار، تقريرا حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وقالت الوزارة، في تقريرها، إنه تم إقامة 6 خطوط إنتاج، وإنشاء 8 شركات صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات، وجاري العمل على إقامة 4 خطوط إنتاج جديدة، بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، وإنشاء 10 شركات صناعة جديدة.

وأضاف أن إيرادات نشاط الوزارة ارتفعت لتسجل 16.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات النشاط في العام المالي 2019/ 2020، مقارنة بـ4.2 مليار جنيه في 2014/ 2015.

وأوضحت أن الوزارة تشارك في تنفيذ 317 مشروعا قوميا تنمويا بالدولة لصالح الوزارات، والمحافظات، وهيئات الدولة المختلفة، نُفذ منها أكثر من 125 مشروعا حتى الآن.

ولفتت الوزارة إلى أنها عملت على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، ووضع خطة لتطوير إنتاج الذخائر، والأسلحة، والمعدات، كما تم الاشتراك في جميع مراحل الإعداد والتجهيز لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2020".

وأشارت إلى أنه تم العمل على تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، حيث تم تعيين 3 مساعدين لوزير الدولة للإنتاج الحربي، وتعيين 4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة بالشركات، والوحدات التابعة لها.