حملة لتطهير وتعقيم المساجد وكنيسة العذراء مريم استعدادا لفتحهم بدمياط

قاد إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، حملة مكثفة، مساء أمس الأربعاء، لتطهير وتعقيم المساجد وكنيسة العذراء مريم استعدادًا لفتحهم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف بدمياط.

شملت الحملة تطهير وتعقيم مساجد "عمر أفندي والمعيني، الشرباصي، العتباني، البدري، البحر، الشهيد، عبد الغني، العنبري، الرفاعي، الهدى بمنطقة الأعصر الأولى، الحطاب، الروضة، بيصار، المسجد الكبير بشط جريبة، الإيمان بحي ثامن، قباء بحى تاسع، الناصرية، الشيخ باش، عمرو بن العاص، عمر الموصلي، أبو عصية، النفيس بحي ثالث، عمر مسلم، الباش" بالإضافة إلى تنفيذ هذه الأعمال بكنيسة العذراء مريم بميدان سرور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتنفيذ حملات مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة المقرر فتحها اعتبارًا من السبت المقبل وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.