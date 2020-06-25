كاليفونيا تكشف زيادة إصابات كورونا بنسبة 69%خلال يومين

أعلن حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ الأمريكية، جافين نيسوم، اليوم، عن زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليومين الأخيرين.

وذكر موقع " EYEWITNESS" الأمريكي نقلا عن الحاكم نيسوم، أن الولاية شهدت زيادة 69% من حالات الإصابة ب​فيروس "كورونا" المستجد​ في يومين، بالوقت التي لا تزال فيه تكافح الارتفاع الكبير في حالات الإصابة والعلاج في المستشفيات"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وشدد نيسوم على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لوقف انتشار الفيروس، موضحاً أنه قد يعلق التمويل المتعلق بالوباء من الحكومات المحلية التي لا تلتزم بالمتطلبات الخاصة بالكمامات وغيرها من إجراءات مكافحة الفيروس، حيث أن بعض أجزاء من الولايات ترفض توجيهات الكمامة ​الجديدة​.

كما أفاد حاكم ولاية كاليفورنيا بأن الولاية أجرت أكثر من مليون اختبار في الأسبوعين الأخيرين، وكانت نسبة النتائج الإيجابية 5.1%، موضحا أنه يتوقع مزيدا من النتائج الإيجابية مع زيادة الاختبارات.