النائب فايز بركات: استهتار البعض بذروة كورونا يعرض الجميع للخطر

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على خطورة التقصير من قبل المواطنين، في اتباع إجراءات السلامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه عند حدوث انخفاض في أعداد الإصابات فهو مجرد انخفاض مزيف، وأن فيروس كورونا محير وغامض.

وأوضح أن الدولة قامت بالدور المطلوب منها، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها طيلة الفترة الماضية، وأن الدور القادم مطلوب من الشعب اتباع هذه الإجراءات، والحفاظ على سلامة الجميع، وأن يكون لديه ثقافة البعد الاجتماعي.

وأضاف أن هناك حالة من الإنهاك الشديد لدى القطاع الطبي، جراء زيادة أعداد المصابين، وامتلاء عدد كبير من المستشفيات، بالإضافة إلى تأخر وصول المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى إلى المستشفيات، وهذا أمر مقلق، ويمكن أن يؤدي إلى انهيار هذا القطاع الوحيد القادر على مواجهة هذا الفيروس، الإضافة إلى أن كل أطباء مستشفيات الحميات تم تدريبهم على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الاشتباه، وأن وزارة الصحة قامت بتجهيز وحدات في المستشفيات.

وأشار إلى أننا نجني تبعات استهتار العديد من فئات الشعب بهذا الفيروس اللعين، موضحا أن هذه هي الفترة الأصعب والأخطر لتفشي الفيروس، لذا لابد من الالتزام بقرارات الحكومة والجلوس داخل المنزل وتفادي الزحام، وتجنب نزول أي شخص يظهر عليه الأعراض إلى الشارع؛ لأن عدم التزام المواطنين سيؤدي لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس.