رئيس جامعة الإسكندرية يكرم زوجة طبيب توفي بفيروس كورونا

كرم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، زوجه الدكتور عمرو عبيد الأستاذ السابق بكلية الطب الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، تنفيذا للمبادرة الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكريم أسر الأطباء والتمريض.

واستقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية زوجه الدكتور الراحل بحضور الدكتور وائل عبد السلام عميد كلية الطب، حيث قدم لها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة تقدير وهدية معنوية رمزية، تعبيرا عن خالص العرفان والتقدير والامتنان لجهود كافة الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعافيها هي أيضا من الإصابة.

وأعربت الدكتورة أمل كتات، زوجة الدكتور عبيد عن خالص شكرها للمبادرة الإنسانية للرئيس في دعم شهداء الأطقم الطبية، معربة على أن هذه اللفتة الكريمة تدل على أنه يشعر بأبناء شعبه وآلامهم، وتقديره لجهود كافة أعضاء المنظومة الصحية، وأن مصر لا تنسى شهداءها من أبناء الجيشين الأبيض والعسكري.