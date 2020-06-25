إجراءات مشددة في لجان امتحانات الثانوية للوقاية من كورونا بالغربية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية صباح اليوم، توافد آلاف الطلاب لأداء امتحان اللغة الإنجليزية وسط إجراءات الأمنية مشددة، من خلال انتشار دوريات الشرطة والأكمنه المرورية لمنع تكدسات وزحام أولياء الأمور أمام اللجان، وتأمين دخول وخروج الطلاب.

ورصدت "الوطن" مشاركة لجان من مؤسسات المجتمع المدني فى تدشين اصطفاف الطلاب والطالبات أمام اللجان بشكل منظم، فضلا عن التأكد من التزامهم بارتداء الكمامات والماسكات الوقائية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس كورونا، والمرور من خلال بوباب التعقيم المنتشرة على مستوى 122 لجنة رئيسية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف العمليات لمتابعة ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من خلال الدفع بـ122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوى اللجان بالإدارت التعليمية العشرة.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم، مديري الإدارت التعليمية بمراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وكشف وكيل التعليم عن تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين في مراكز ومدن المحافظة، مبينا أنّه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنّه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان.

وأشار وكيل التعليم إلى ضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، والتنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا.

وكشف حسن عن إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم على رقم واتس آب 01277343463، والخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.