بكارت ATM.. خطوات صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستكمل وزارة القوى العاملة اليوم الموافق 25 يونيو الجاري، صرف المنحة الثانية لـ العمالة غير المنتظمة، ليكون اليوم آخر الأيام المخصصة لذلك، والتي كانت على مدار 5 أيام متواصلة وتستعرض "الوطن" كيفية صرف هذه المنحة.

آلية صرف الدفعة الثانية من المنحة

بدأ صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، الأحد الماضي الموافق 21 يونيو، واستمرت إلى اليوم الخميس إلى 25 يونيو الجاري، وجرى تقسيم المستفيدين من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

رسالة نصية تتيح صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تصرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، من خلال رسالة نصية على هاتف الشخص المستحق، قبل موعد الصرف بـ24 ساعة؛ لمنع التزاحم.