اليوم.. بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة، التى يستفيد منها نحو 1.6 مليون عامل غير منتظم، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، وتصرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التى انتهى صرفها فى 14 مايو الماضى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأضاف أن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، منوهاً إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى، بحيث تكون 260 ألف مستحق يومياً، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى وضماناً لسلامة المستحقين.