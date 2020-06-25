68 مشروعا استثماريا نفذت لتطوير خطوط الإنتاج الحربي

قالت وزارة الإنتاج الحربي، إنها تعمل لدفع العمل في مجال المنتجات الحربية المختلفة، في إطار رؤية الوزارة لتطوير وتحديث إنتاجيتها.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وأكدت الوزارة أن مهمتها الأساسية تتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة، لذا سلمت خلال السنوات الماضية التعاقدات السابقة لها، من عام "2002 – 2003"، كما التزمت بتسليم التعاقدات الجديدة اعتبارا من 2014.

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ 68 مشروعا استثماريا جديدا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، كما يتم العمل على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.

وكان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية اشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذي شارك فيه نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة و350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حاليا الإعداد لمعرض EDEX 2020.