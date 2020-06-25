في ثاني أيام امتحانات الثانوية.. توعية أولياء الأمور بعدم التجمع

تنفيذا لتوجبهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمعالجة بعض المعوقات التي تم رصدها في أول يوم امتحانات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وقطاع الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

شهدت مقار لجان امتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني بلجان مدارس محافظة الجيزة انتظام حركة دخول الطلبة ومراعات المسافات بينهم والتأكيد على عدم وجود تجمعات بمحيط اللجان لتوفير المناخ الملائم للطلبة مع القيام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لهم.

قامت قيادة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح بتوعية المواطنين وأولياء الأمور المتواجدين أمام لجنة جمال عبدالناصر لامتحانات الثانوية العامة في رسالة لأولياء الأمور لعدم التجمعات أمام لجان الثانوية العامة.

ونفذت أجهزة مدينة الحوامدية برئاسة الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة فراشة مظلة أمام مجمع المدارس ومدرسة شركة السكر ومدرسة الثانوية بنات كإجراء احترازي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.